الأسانسير طحن جسده.. مصرع طفل بسبب قطعة قماش في الهرم

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، حيث لقي طفل يبلغ من العمر عامه الأول مصرعه داخل مصعد أحد العقارات، بعدما علقت قطعة قماش صغيرة من عربة الأطفال الخاصة به في باب الأسانسير، ما أدى إلى سحبه وتحطيم جسده الصغير.



تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بوقوع حادث داخل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، حيث تبين العثور على جثة الطفل "تيم.ع" (عام واحد) في حالة مأساوية، بعدما سُحب جسده أثناء تشغيل المصعد.



وبحسب أقوال والدة الطفل، كانت في طريقها للصعود إلى شقتها، ووضعت طفلها داخل عربته قبل دخول المصعد، دون أن تنتبه لوجود قطعة قماش متدلية، وعند تحرك الأسانسير، علقت القطعة في الباب، ما أدى إلى سحب العربة بقوة، ليظل الطفل عالقًا بين المصعد والجدار، ليلقى مصرعه في الحال نتيجة تهشم عظامه واختناقه.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.