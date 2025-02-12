تحرك برلماني بسبب سوء حالة رغيف الخبز بمنطقة حدائق أكتوبر

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمحلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى الحكومة ممثلة فى وزير التموين، بشأن سوء حالة رغيف الخبز بمنطقة حدائق أكتوبر.

وأوضح حسين في طلب الإحاطة، أن ذلك يأتى فى ظل الاعتماد على عدد محدود من أفران الخبز بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى يتم الاعتماد عليها فى إنتاج كميات كبيرة من الخبز لتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع حسين:" إلا أن ذلك الضغط الكبير عليها، يتسبب فى عدم الاهتمام بجودة الرغيف، بالإضافة إلي عدم وجود منافسة بينها وبين مخابز أخرى أفضل جودة يمكنها أن تجذب المواطن لشراء الخبز منها، وبالتالى يتسبب ذلك فى تحسين جودة الرغيف بشكل عام".

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة توضيح خطتها لتحسين حالة رغيف الخبز بمنطقة حدائق أكتوبر.

