هيئة حقوق فلسطين: إسرائيل عليها أن تتحمل مسؤولية دمار قطاع غزة

قال صلاح عبدالعاطي، رئيس هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن مصر والدول العربية قدمت مقاربة مغايرة لمقاربة التهجير، وهي مقاربة تعزيز الصمود وإعادة الإعمار، دون أن يخرج أي مواطن فلسطيني وقد سبق لمصر أن ساهمت في عمليات إعادة الإعمار في عدوان 2021 وعدوان 2014 وغيرها.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خطتين مصريتين، واحدة للخاص وهي خطة للدولة المصرية وهي باتت أقرب إلى الخطة العربية والدولية، بأن جهود إعادة الإعمار يمكن إزالة الركام في ظرف زمني لا يتعدى 6 أشهر، ويمكن بناء مخيمات بإيواء جيد وإنساني يراعي المعايير الإنسانية إلى أن يتم إعادة الإعمار.

وتابع: «وكان جزء من الخطة أن يتم رمي الركام في البحر وكسب مساحة إضافية للقطاع، عدا بعض الركام الذي سيُعاد تدويره، وبالتالي هذه الخطة تقطع المبررات الإنسانية التي يدعيها ترامب بين مزدوجين وهي ليست مبررات إنسانية، ويجب على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا الدمار في قطاع غزة».