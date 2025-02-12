التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة بالشرقية

قررت نيابة بلبيس بالشرقية، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه غارقا بمياه ترعة البحر الشبيلي بقرية الزوامل بجوار الوحدة المحلية بالزوامل وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول طفل 9 أعوام جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقا بمياه ترعة البحر الشبيلي بقرية الزوامل بجوار الوحدة المحلية بالزوامل بمركز بلبيس وذلك أثناء فترة خروج المتوفى من مدرسته بالقرية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.