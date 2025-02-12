لافروف: قلقون بشأن مسار تنفيذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة

أعربت روسيا عن قلقها إزاء تقدم تنفيذ الاتفاقات بين إسرائيل و"حماس"، وأكدت أن موسكو تسعى لمنع استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة.



جاء ذلك وفقا لما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره السوداني علي يوسف شريف، حيث تابع: "نحن قلقون بشأن كيفية تنفيذ الاتفاقات بين إسرائيل و(حماس)"، وأكد الوزير أن الأطراف تتهم بعضها البعض بانتهاك الاتفاقيات، وإضافة إلى ذلك، تهدد القيادة الإسرائيلية، إلى جانب الممثلين الأمريكيين، باستئناف العمليات العسكرية.



وأضاف لافروف: "بالطبع سيكون هذا محزنا للغاية. ونحن نحاول منع ذلك في اتصالاتنا مع زملائنا العرب وممثلي الدول الأخرى في الأمم المتحدة".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن بلاده ستستأنف العمليات العسكرية في قطاع غزة، إذا لم تفرج حركة "حماس" عن الرهائن بحلول ظهر يوم 15 فبراير الجاري، دون أن يحدد رئيس الوزراء عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم.