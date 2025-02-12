قرعة كأس مصر تسفر عن وقوع طائرة الزمالك مع اتحاد الشرطة

أجريت اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة الطائرة، قرعة منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر موسم 2024-2025.



وأسفرت القرعة عن مواجهة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره اتحاد الشرطة، على صالة الأخير، ولم يتم تحديد موعد اللقاء حتى الآن.



ويستعد طائرة الزمالك لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.