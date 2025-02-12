خبير زراعي: مفيض توشكى يحتوي على تربة شديدة الخصوبة

قال المهندس محمد فتح الله، الخبير الزراعي، إن مشروع توشكى عبارة عن مفيض ترسب في طمي نهر النيل على مدى سنوات طويلة، ولهذا فهذه المنطقة تحتوي على تربة شديدة الخصوبة.

وأضاف "فتح الله"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن بعض الأماكن في توشكى كانت صخرية، واستصلاح هذه المناطق كان يحتوي على بعض الصعوبات، مشيرًا إلى أن الأراضي الصحراوية تحتوي نسبة ملوحة عالية، وتحتاج لكميات ري أكبر لغسيل التربة، لكي تكون نسبة الرطوبة مناسبة لنمو النبات، ومع تكرار الزراعة تتحسن إنتاجية الأرض.

وأوضح أن الدولة أنشأت ترعة مركزية بطول 90 كيلو في مفيض توشكى، وبعد ذلك 3 ترع فرعية، وهذا ساهم في تغذية المفيض بصورة أساسية، بالإضافة لوجود طرق يمين ويسار الترعة، وهذا ساهم في نهضة المشروع بصورة كبيرة.