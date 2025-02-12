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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: روسيا تفضل الالتزام بالسرية لتحقيق دبلوماسية فعالة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن "روسيا، خلافا للولايات المتحدة، تفضل الالتزام بالسرية في الاتفاقات من أجل دبلوماسية أكثر فاعلية".

وقال لافروف ردا على سؤال من وكالة أنباء "تاس" الروسية، حسبما أوردت اليوم الأربعاء، حول تبادل مواطن أمريكي بآخر روسي محتجز في الولايات المتحدة -: "كما تعلمون، فإن التفاعلات الدبلوماسية وغيرها من التفاعلات من الأفضل عادة أن تبقى خاصة".

وأضاف لافروف: "خلال الأسابيع الماضية، تم طرح العديد من الأسئلة على مستويات مختلفة، بما في ذلك للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وقد كشف "بدوره" فقط عما يمكن الإعلان عنه، وهو أن هناك اتصالات مستمرة".

وأكد كبير الدبلوماسيين الروس مجددا أن روسيا تفضل الالتزام بالسرية لضمان نجاح المساعي الدبلوماسية.

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