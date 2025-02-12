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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي وملك الأردن يشددان على ضرورة وقف ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن لترامب
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شدد الرئيس السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، على ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.
 

الرئيس السيسي السيسي ملك الاردن