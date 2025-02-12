معرض الكتاب بجازان 2025 يفتتح أمسياته الثقافية بـ"القصة السردية"

بدأت أولى أمسيات البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب بجازان 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، بأمسية قصصية بعنوان "أحاديث سردية "والتي أقيمت على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، وكان ضيوفها القاص العباس معافا، والقاص عبد الله المطمي، وأدارها القاص محمد الرياني.

وتحدثا ضيوف الأمسية عن القصة السردية، حيث بدأ القاص العباس معافا حديثه عن القصة السردية، وقال هي من وجهة نظري نبضة حياة تُسجَّل بالكلمات. ولحظة مكثفة من المشاعر، أو فكرة متجسدة في شخصيات وأحداث، قد تكون القصة مجرد حكاية عابرة، لكنها في جوهرها تجربة إنسانية، تعكس أحلامنا، وأنها وسيلة لنتواصل مع الماضي ونفهم الحاضر، مضيفا أن القصة ليست مجرد سرد للأحداث، بل هي رحلة داخل النفس البشرية، حيث يكمن الجمال الحقيقي.

وعرف القصة معافا بأنها ليست مجرد فن أو أداة للترفيه، بل هي واحدة من أقدم أشكال التواصل البشري، وما يربطنا ببعضنا البعض عبر الأزمنة والثقافات، ثم قدم معافا قصص سردية من تأليفه بعنوان " لذة، وبكاء، ومصادفة ".

فيما تحدث القاص عبد الله المطمي عن القصة بأنها تجربة إنسانية، وتقديم تجارب، وأشار إلى أن القصة السردية هي فضاء مفتوح، وقد تكون القصة تجربة عاطفية، وقدم المطمي قصص سردية من تألفيه، نالت استحسان الحضور.

يُذكر أن معرض جازان للكتاب 2025 ،يفتح أبوابه للزوار يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 مساء.