إصابة عمر فايد مع بيرشوت البلجيكي

أعلن نادي بيرشوت البلجيكي عن إصابة مدافعه المصري عمر فايد بتمزق في العضلة الخلفية، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره شارلوا يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري البلجيكي.

وأصيب عمر فايد في الشوط الأول من المباراة، ولم يتمكن من إكمال اللقاء، ليغادر الملعب في الدقيقة 38.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها عمر فايد، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، لكن لم يعلن بيرشوت عن مدة غياب المدافع المصري عن الملاعب، لكن من المتوقع أن يغيب لعدة أسابيع.

مسيرة عمر فايد مع بيرشوت

وكان عمر فايد انضم لصفوف بيرشوت على سبيل الإعارة من نادي فنربخشة التركي في بداية الموسم الحالي.

ومنذ ذلك الحين، شارك عمر فايد في 14 مباراة مع بيرشوت في مختلف المسابقات، وصنع خلالها هدفًا واحدًا.

وقضى عمر فايد الموسم الماضي معارًا إلى نادي نوفي بازار الصربي من فنربخشة، وقدم أداء مميزًا حيث خاض 21 مباراة في مختلف المسابقات.

يتذيل بيرشوت جدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 14 نقطة، حيث يتواجد في المركز السادس عشر والأخير بعدما خاض 25 جولة.

يذكر أن، عمر فايد كان أحد العناصر الأساسية في منتخب مصر الأولمبي الذي حصل على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.