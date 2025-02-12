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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ جراحة يكشف حقيقة مساهمة أخذ العينة في نشر الأورام

أورام الثدي
أورام الثدي
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قال الدكتور عمر زكريا، أستاذ جراحة الأورام والثدي بالمعهد القومي للأورام، إن هناك ضرورة لأخذ عينة من الثدي للتأكد من الأورام، لأن العينة شرط أساسي في بداية التشخيص.

وأضاف "زكريا"، خلال حواره ببرنامج "كشف مبكر"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور هشام توفيق، المذاع على فضائية "الشمس"، أن العينة تُساهم في الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالأورام، ومن ثم رسم الخريطة العلاجية لمدة 5 سنوات، وتحديد نوع الجراحة ونوع العلاج الكميائي.

وأوضح أن الحديث عن أن العينة تنشر الورم أمر مستحيل، فلا يوجد أي إثبات علمي بوجود ضرر لأخذ العينة، فالعينة أهم خطوة في اكتشاف وعلاج أورام الثدي.

  

الأورام الدكتور عمر زكريا