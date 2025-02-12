احذر نزلات البرد المتكررة في فصل شديد البرودة

في فصل الشتاء يتغير الطقس وتنخفض درجات الحرارة ويتأثر الأطفال وكبار السن، نظرا لضعف المناعة لديهم مما يؤدي لأمراض البرد والانفلونزا ومشاكل صحية عديدة.

وقال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريح خاص ل" البوابة " أن نزلات البرد المتكررة هي حالة شائعة يمكن أن تحدث بسبب عدة عوامل مترابطة.

ضعف الجهاز المناعى

الأسباب

- نقص العناصر الغذائية الأساسية (مثل فيتامين سى والزنك).

- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم (أقل من ٨ ساعات).

- الإجهاد المزمن يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الكورتيزول، مما يضعف المناعة.

- أمراض مثل السكري أو تناول أدوية تثبط المناعة.

الحلول

- تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

- شرب كميات كافية من الماء لتحسين عمل الجهاز المناعي.

- تقليل التوتر.

التعرض المستمر للعدوى

الأسباب

- العمل أو الدراسة في أماكن مزدحمة (مثل المدارس والمكاتب).

- الاتصال المباشر مع المصابين من خلال المصافحة أو استنشاق الهواء الملوث بالفيروسات.

الحلول:

- الابتعاد عن الأشخاص المصابين أثناء ظهور الأعراض.

- تهوية الأماكن المغلقة بشكل جيد.

- استخدام المناديل عند السعال أو العطس. العوامل البيئية

الأسباب

- التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة بين الأماكن الدافئة والباردة.

- التعرض المستمر للهواء البارد أو أجهزة التكييف.

الحلول

- ارتداء ملابس مناسبة للطقس لتجنب التعرض المباشر للبرودة.

- تجنب التغير المفاجئ في درجات الحرارة. - ترطيب الأنف باستخدام بخاخات الماء الملحي.

وجود أمراض مزمنة أو حساسية

الأسباب:

- مشاكل الجيوب الأنفية المزمنة تزيد من فرصة الالتهابات.

- الحساسية التنفسية قد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي العلوي.

- الربو يضعف المناعة التنفسية.

الحلول

استشارة طبيب

تناول مرضى الربو الأدوية الوقائية.

عادات يومية غير صحية

الأسباب

- إهمال غسل اليدين.

- لمس الأنف أو الفم دون تنظيف اليدين.

- التدخين، الذي يضعف الغشاء المخاطي الواقي التنفسى.

الحلول

- غسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية.

- التوقف عن التدخين أو تجنب التعرض لدخان السجائر.

- استخدام المعقمات عند عدم توفر الماء.

اهمال الوقاية الشخصية

الحلول :

تغطية الأنف والفم أثناء السعال أو العطس.

الحلول

الالتزام بالعادات الصحية أثناء التواجد في الأماكن العامة.

تهوية الأماكن المغلقة

تناول المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل واليانسون لتقوية المناعة وتهدئة الجهاز التنفسي.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية وتقوية المناعة.

الحصول على أشعة الشمس يوميًا لدعم مستويات فيتامين د الضروري للمناعة.