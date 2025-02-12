مستشار الرئيس: مصر قضت على شلل الأطفال

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن تاريخ مصر في إنتاج اللقاحات طويل للغاية، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من اللقاحات الإجبارية التي تؤخذ منذ الطفولة مثل لقاحات ضد الدرن والحصبة والسعال الديكي، وحققت مصر إنجازات كبيرة في هذا المجال.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كشف مبكر"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور هشام توفيق، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر قضت على شلل الأطفال، وما زال اللقاح موجود لمنع وجوده مرة أخرى، وهذا الأمر ينطبق على الكوليرا والكثير من الأمراض الأخرى، مشيرًا إلى أن تجربة مصر رائدة في أزمة كورونا من خلال توفير اللقاحات لكل من يقيم على أرض مصر.

ولفت إلى أن مصر دولة رائدة في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، ونعمل على توطين صناعة اللقاحات في مصر بصورة تكفي الاحتياجات المحلية وإفريقيا بالكامل، مضيفًا أنه لا يوجد تطعيم حتى الآن لفيروس سي، ولكن بدعم من الرئاسة تم توفير الأدوية التي تعالج فيروس سي، وتصنيع الكثير من الأدوية الخاصة بهذه الأمراض، خاصة وأن القانون الدولي يتيح صناعة هذه الأدوية حال وجود وباء، وهذا ما حدث بالفعل.

