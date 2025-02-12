اتحاد الشراع يعلن تفاصيل بطولة الجمهورية الشتوية بالإسكندرية

ينظم الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، برئاسة المهندس أحمد حبش، بطولة الجمهورية الشتوية في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 13 وحتى 16 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يحتضن نادي اليخت المصري بالإسكندرية فعاليات البطولة، التي ستنطلق منافساتها يوم الخميس المقبل، بمشاركة 7 أندية هي :"اليخت بالإسكندرية واليخت بالمعادي والمصري ويخت القاهرة وهيئة قناة السويس وكشافة الجيزة ويخت الجيزة".

وتشهد البطولة مشاركة 75 لاعب ولاعبة، في أكثر من منافسة طوال أيام بطولة الجمهورية، في الطرازات التالية:" اوبتمتست للبراعم - ILCA 6 طراز أولمبي للبنات وعالمي اولاد وبنات - ILCA 7 وعمومي رجال وويند سيرف أولاد وبنات وناشئين.

وتنطلق منافسات البطولة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من كل يوم، وتستمر حتى الرابعة مساءً وفق حالة الطقس خلال أيام المنافسات

وأكد أحمد حبش رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، أن البطولة ستشهد تنافسية كبيرة، حيث أنها تعد من أبرز البطولات المحلية التي ينتظرها اللاعبين.

وأوضح حبش أن مجلس إدارة اتحاد الشراع، وضع خطة كاملة لنشر رياضة الشراع وتوسيع قاعدة ممارسيها خلال السنوات المقبلة، كما ينظم الاتحاد العديد من الفعاليات التي تساهم بشكل كبير في زيادة خبرات اللاعبين واثقال مهاراتهم.