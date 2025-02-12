أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلى في مواجهة المصرى بالدوري

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالى



حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع :محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط :محمد فتحى، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد بسيونى

خط الهجوم :اسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، محمد ابراهيم، سيرجى اكا، امير مدحت، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، بوبكر كيتا، خالد شيفو، احمد ياسر ريان.