رمضان 2025.. أكرم حسني وآية سماحة يشاركان الجمهور كواليس "الكابتن"

شارك الفنان أكرم حسنى، الجمهور، وذلك بنشر صورة من كواليس تصوير مسلسل "الكابتن"، المقرر عرضه في موسم رمضان القادم .

وكتب أكرم حسنى على الصوره ممازحًا الفنانة آية سماحة: "والله وصلت اللوكيشن لقيتها بتتصور مع الكرنب"، فردت آية سماحة قائلة: "أنا جاية نص ساعة بدري عشان ألحق الكرنب من أوله".

تدور احداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي اجتماعي ممتزج بعنصر الرعب، حيث يواجه حسام مواقف غير متوقعة مليئة بالإثارة والتشويق طوال 15 حلقة.

يضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، والمسلسل قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة K Media بقيادة كريم أبو ذكرى.