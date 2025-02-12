فخر الدين في الهجوم.. تشكيل المصري أمام البنك الأهلي في الدوري

أعلن فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق البنك الاهلي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري .

وجاء تشكيل المصري امام البنك الاهلي كالاتي:

حارس المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – يوسف الجوهري.

أمامهما: كريم بامبو – عبد الرحيم دغموم - ليستويل أمانكونا.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

البدلاء:محمد شحاتة - أحمد عيد – خالد صبحي – عمرو سعداوي – أحمد القرموطي – أحمد علي عامر – أمادو با – جون إيبوكا – صلاح محسن.

ويدير لقاء المصري والبنك الأهلي، محمد يوسف (حكم ساحة)، عماد العقاد وطارق مصطفى (مساعدين)، وليد عبد الرازق (حكماً رابعاً)، ومحمود ناصف وأسامة السيد (تقنية الفيديو).

واحتل الفريق المصري المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة جمعهم من خلال 12 مباراة خاضها، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

في المقابل يحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها عقب خوض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.