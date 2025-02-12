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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة زد وسيراميكا في الدوري

مباراة زد ضد سيراميكا
مباراة زد ضد سيراميكا
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حسم التعادل الإيجابي مباراة زد ضد سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، بعدما استحوذ زد على الكرة، لكن سيراميكا كانت له تسديدات أكثر على مرمى المنافس، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

مباراة زد ضد سيراميكا

وفي الشوط الثاني، تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ والفاعلية الهجومية على المرمى، قبل أن يضع مصطفى زيكو زد في المقدمة بهدف في الدقيقة 69.

ونجح أحمد بلحاج في إدراك التعادل لصالح سيراميكا في الدقيقة 87، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح، ليحصل كل فريق على نقطة من المباراة.

بتلك النتيجة، رفع زد رصيده إلى 16 نقطة، يحتل بها المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 20 نقطة في المرتبة الخامسة.

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