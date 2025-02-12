اختتامُ أعمالِ الدّورةِ 26 من برنامجِ "خاتِمَينِ على صخرةِ الرَّبِّ"

اختُتمَ اليوم في قاعةِ القدّيسَين قسطنطين وهيلانة - بكاتدرائيّةِ البشارة بمطرانيه الروم الارثوذكس بالاردن برنامجُ "خاتِمَينِ على صخرةِ الرَّبِّ" في دورَتهِ 26 للمُقبِلينَ على الزّواجِ بإشرافِ الإيكونوموس إيرينيوس (سالم) مدانات مسؤولِ مكتبِ الزّواج الذي قدّم محاضرةً عن سرِّ الزّواج وأهمّيّةِ فترةِ التعارُفِ والخطوبة ، وبمشاركةِ الدّكتور ماهر زبانة إستشاري أوّل جراحةِ الكلى والمسالكِ البوليّةِ والتّناسليّةِ والعقم والصّحّةِ الجنسيّة الذي تحدّث عن (العلاقةِ الجسديّة في الزّواج) والمدرّب خليل وهّاب بمحاضرة (شخصيّاتِنا بالزّواج)، والمرشدة سمر تادرس في (رابطٍ لا ينقطع وتوعية طبيّة) ، كما تكلّم الأستاذُ بهاء دبابنة على موضوعِ الثّقافةِ والإدارةِ الماليّة، وذلك بحضورِ ما يقاربُ مئةً من الخُطّابِ والخطيبات، هذا ووزِّعت في الختامِ الشّهاداتُ والأيقوناتُ على المشاركين.

كما أُقيمَ مساءَ أمسِ الثّلاثاء لقاءٌ روحيٌّ جمعَ أهلَ الخُطّابِ تكلّم فيه الإيكونوموس إيرينيوس مدانات والمرشدة سمر تادرس، في قاعةِ كنيسةِ الصّعودِ الإلهي - خلدا وقد دار حوارٌ ما بين الأهلِ والمحاضرين يتعلّقُ بالخُطّاب.