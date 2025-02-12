بثنائية نظيفة.. الجونة يستعيد نغمة انتصاراته بالفوز على الإسماعيلي في الدوري

انتهت منذ قليل المباراة التي تجمع بين فريقي الجونة والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري.

واستطاع فريق الإسماعيلي الاستحواذ والسيطرة على الكرة، إلا وأنه لم ينجح في تسديد أهداف قوية في شباك الجونة ، خلال الشوط الأول من عمر المباراة ، ليستطيع فريق الجونة السيطرة على الكرة في الشوط الثاني وإحراز هدف بأقدام اللاعب مروان محسن، ليحرز الهدف الثاني للفريق اللاعب محمود العالمي .

ليستطيع فريق الجونة استعادة نغمة انتصاراته مرة آخرى، الفوز على فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء.

وكان تشكيل الجونة لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد مجدى، أحمد العش، أحمد شوشة، أليو جاتا الوسط: محمد عماد، نور السيد، أكيم فيفور، حسونة الهجوم: مروان محسن، صامويل

بينما كان تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد خطارى

الوسط: إيريك تراورى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، هشام محمد

الهجوم: نادر فرج، على الملوانى.