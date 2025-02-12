ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي يخوض به مواجهة حرس الحدود بعد قليل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - يوسف نادر - كريم حافظ - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

غياب بيراميدز

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من لاعبيه في مواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز، ما بين الإصابات والإيقاف.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن الغيابات على النحو التالي:

النيجيري صديق إيجولا بسبب إصابة على مستوى الركبة وجزع في الركبة يغيب بسببه لمدة ٣ أسابيع عن الملاعب.

رمضان صبحي بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوع علي جبر بسبب إصابة بمرق في الخلفية ويغيب لمدة ١٠ أيام عن الملاعب

أحمد توفيق بسبب معاناته من إصابة بمزق في الخلفية ويتم حاليا تجهيزه للعودة للملعب خلال أياموليد الكرتي بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة ويغيب لمدة أسبوع

فيما يغيب المدافع أحمد سامي بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام سموحة في لقاء الجولة الماضية.