أحمد أبو الغيط يختتم المشاركة فى أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي

اختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء المشاركة فى أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"،بمشاركة عدد كبير من رؤساء الحكومات وصناع القرار والخبراء من مختلف انحاء العالم.

وأكد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط افتتح أعمال الدورة الرابعة لمنتدي الإدارة الحكومية صباح يوم الاربعاء الموافق ١٢ فبراير، والتي عقدت تحت شعار "الإنتاجية فى العصر الرقمي"، والقي كلمة هامة حول الرقمنة وإنتاجية الحكومات العربية.



وفى هذا الإطار، ذكر المتحدث ان الامين العام قد أشار إلى الرغبة الأكيدة عند عدد كبير من الدول العربية فى مواكبة التطورات السريعة والتحولات الجذرية التي يعيشها العالم، والاستفادة من الإمكانيات والطاقات الكامنة الغير مستغلة بشكل كامل حتي الآن. مضيفا ان الامين العام قد لفت إلى ان هذه الرغبة الأكيدة قد تبلورت فى قدرة هذه الدول على تحقيق نقلة نوعية واحتلال مكانة متقدمة على مسار التحول الرقمي.

واضاف ان ابو الغيط كان قد عقد جلسة حوارية حول حالة العالم العربي، حيث ناقش مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحديات والفرص التي تواجه المنطقة العربية في ظل المتغيرات العالمية الحالية. بالإضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات الثنائية واللقاءات الإعلامية خلال المشاركة فى فعاليات القمة.

أشار المتحدث كذلك إلى ان الامين العام قد وقع على هامش المشاركة فى أعمال القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم مع وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في جائزة التميز الحكومي العربي التي تم اطلاقها فى عام ٢٠١٩ برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بهدف احداث نقلة نوعية فى اداء المؤسسات الحكومية العربية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.