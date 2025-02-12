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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة زد وسيراميكا

جهاز المنتخب الاول
جهاز المنتخب الاول
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يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة زد و سيراميكا المقامة حاليا باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ13 لدوري نايل.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا و سيراليون في الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

يتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

منتخب مصر التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن