"المبعوث الأممي": نعيش لحظة مهمة للغاية بشأن تطور الوضع السياسي بسوريا

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أن اللحظة الراهنة مهمة للغاية بشأن تطور الوضع السياسي بسوريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح بيدرسون: "نرحب بدعوة السلطات السورية إلى إجراء حوار وطني، ويجب مشاركة كل الأطراف في الحوار الوطني".

وتابع: “هناك تهديدات للدولة السورية من قبل تنظيم داعش، مطالبا السلطات السورية بضرورة احترام حقوق الإنسان”.



وواصل: "لابد أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية، ونرحب بإعلان أوروبا رفع العقوبات عن سوريا"، مشددًا على أنّ الأمم المتحدة ستواصل دعم الجهود لتحقيق التحول في سوريا.