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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"المبعوث الأممي": نعيش لحظة مهمة للغاية بشأن تطور الوضع السياسي بسوريا

الوضع السياسي بسوريا
الوضع السياسي بسوريا
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أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أن اللحظة الراهنة مهمة للغاية بشأن تطور الوضع السياسي بسوريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح بيدرسون: "نرحب بدعوة السلطات السورية إلى إجراء حوار وطني، ويجب مشاركة كل الأطراف في الحوار الوطني".

وتابع: “هناك تهديدات للدولة السورية من قبل تنظيم داعش، مطالبا السلطات السورية بضرورة احترام حقوق الإنسان”.


وواصل: "لابد أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية، ونرحب بإعلان أوروبا رفع العقوبات عن سوريا"، مشددًا على أنّ الأمم المتحدة ستواصل دعم الجهود لتحقيق التحول في سوريا.

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