الصين تحذر الفلبين من مخاطر نشر نظام تايفون الصاروخي الأمريكي لفترة طويلة

حذرت الصين الفلبين اليوم الأربعاء، من أن الفشل بالقيام بإخراج نظام صواريخ تايفون الأمريكي من الأراضي الفلبينية، سيضع أمن الفلبين ودفاعها الوطني تحت رحمة الآخرين، وسيجلب مخاطر المواجهة الجيوسياسية وسباق التسلح إلى إلى المنطقة.

أدلى قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري ردا على استفسار ذي صلة، وفقا لوكالة "شيخنوا" الصينية.

وأشار قوه إلى أن الولايات المتحدة كانت قد نشرت نظام صواريخ تايفون في شمالي الفلبين في أبريل 2024 في إطار التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين. ووعدت الفلبين بأن يكون نشر نظام الصواريخ "مؤقتًا"، وأن يتم إخراج النظام بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

وأوضح قوه أنه مع ذلك، تراجعت الفلبين مرارا عن التزامها، بل إنها تخطط "لشراء" النظام لزيادة قدراتها على الردع، لافتا إلى أنها ربطت أيضا نشر نظام الصواريخ بالوضع في بحر الصين الجنوبي في خطوة "سخيفة وخطيرة".

وفي معرض إشارته إلى أن نظام تايفون سلاح استراتيجي هجومي بمدى يغطي معظم دول جنوب شرق آسيا، قال قوه إن نشر الولايات المتحدة هذا النظام في الفلبين يقوض بشكل خطير السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي ويضر بالمصالح الأمنية المشروعة للدول الأخرى.

وأكد قوه أن الصين لن تقف أبدا مكتوفة اليدين بينما تتعرض مصالحها الأمنية للخطر أو التهديد، ولن تقبل الدول الأخرى في المنطقة بمثل هذه الخطوة الضالة.

وحث الفلبين على اتخاذ خيار استراتيجي يخدم حقا المصالح الأساسية للفلبين وشعبها.