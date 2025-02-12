أعمال طربية رومانسية للفرقة القومية في عيد الحب بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية فنية للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 14 فبراير على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الرومانسية الخالدة منها أمل حياتى، أنت الحب، مشغول عليك، يا جميل ، من حبى فيك يا جارى وغيرها .. أداء أحمد عفت، هند النحاس ، أشرف وليد ، إيناس عز الدين، مى حسن وعازف الجيتار وحيد ممدوح.

تأتى هذه الاحتفالية ضمن برنامج فني متكامل أعدّته دار الأوبرا المصرية احتفاءً بعيد الحب يشمل مجموعة من العروض المتنوعة التى تقام على مختلف مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية و دمنهور طوال شهر فبراير.