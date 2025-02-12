الأمن يضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمان بنطاق محافظتى "الإسماعيلية ، الدقهلية") بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر لآداء مناسك العمرة من خلال الترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال تحويلها على محافظ إلكترونية بدعوى إنهاء إجراءات السفر "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الإسماعيلية ، الدقهلية" تم ضبطهما ، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .