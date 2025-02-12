"مصر السلام" تشيد بالجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية

أشادت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بشكلٍ خاص بالتصور المتكامل الذي تعتزم مصر طرحه لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ويحترم حقوقه الشرعية والقانونية، حيث يعكس هذا النهج فهمًا عميقًا لأهمية الحفاظ على كرامة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وهويته.

في هذا السياق، أكد أحمد فوقي، رئيس "مصر السلام" على ضرورة تجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم الإنسانية والقانونية، مشيرا إلى أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يراعي بشكل كامل حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعيش بكرامة على أرضه.

ويحذر رئيس "مصر السلام" من الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، معتبرًا أن هذه الممارسات لا تهدد فقط حقوق الشعب الفلسطيني، ولكنها أيضًا تعرض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر.

وأكد فوقي، على أن حل الدولتين، القائم على حدود عام 1967، يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضمان تنفيذ حل الدولتين بما يضمن التعايش المشترك بين شعوب المنطقة.

واختتم فوقي حديثه معربًا عن أمله في أن تسهم الجهود المصرية والدولية في تحقيق سلام عادل وشامل، يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الاستقرار في المنطقة.