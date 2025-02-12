الجيش الإسرائيلي يعلن بقاء قواته في جنوب لبنان بعد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بقاء قواته في جنوب لبنان بعد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة دونها عبر حسابه على منصة "إكس": السكانَ بعدم التنقل جنوبًا حتى إشعارٍ آخر، فيما كشف مسؤول لبنانيٌ ودبلوماسي أجنبي، أن إسرائيل طلبت الإبقاء على قواتها في خمس نقاطٍ جنوب لبنان، حتى الثامن والعشرين من فبراير، رغم أن الاتفاق السابق حدد موعدًا أقرب للانسحاب.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت سابقًا أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الإدارة الأمريكية، تمديدَ الموعد النهائي لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلا أن واشنطن رفضت الطلب.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر الماضي، فإنه من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بحلول السادس والعشرين من فبراير، إلا أنه تم تمديد المهلة حتى الثامن عشر من فبراير، قبل أن تطلب إسرائيل مهلة إضافية حتى نهاية الشهر.