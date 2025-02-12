شيكابالا يواصل البرنامج التأهيلي على هامش مران الزمالك

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض "شيكابالا" مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

و خاض اللاعب فقرة تدريبات تأهيلية أخرى داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

وفي سياق متصل واصل أحمد حمدي لاعب وسط الفريق، برنامجه التأهيلي، وأدى تدريبات خاصة على ملعب النادي على هامش مران اليوم لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، بعدما خضع لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.