توماس جروتر يقود تدريبات حراس الزمالك استعدادً لمواجهة بتروجيت

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وأدى محمد صبحي ومحمود الشناوي ثنائي حراسة المرمى تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة السويسري توماس جروتر مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية.



واكتفى محمد عواد بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية فقط دون المشاركة في باقي فقرات المران وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.