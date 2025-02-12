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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الونش يشارك في التدريبات الجماعية على هامش مران الزمالك

الونش
الونش
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شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي  استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
جاء عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وبعد الاطمئنان  على  حالته بعدما تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية أبعدته عن التدريبات الجماعية.

وخاض "الونش" التدريبات التأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري، بجانب الفقرة الفنية بصورة طبيعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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