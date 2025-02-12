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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
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ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد اليوم الأربعاء حيث تفاعل المستثمرون مع تقرير التضخم الاستهلاكي الأكثر سخونة من المتوقع في يناير الماضي.
وذكر تقرير لمنصة "سي إن بي سي" أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قفز 9 نقاط أساس عند 4.627%، في حين أن عائد سندات الخزانة لمدة عامين ارتفع أكثر من 7 نقاط أساس إلى 4.363%.
وتتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين ونقطة أساس واحدة تساوي 0.01٪.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪ في يناير الماضي وارتفع بنسبة 3٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. 
وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3٪ وزيادة بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4٪ لهذا الشهر و3.3٪ على مدى 12 شهرًا. 
وكان الاقتصاديون قد سجلوا زيادات في الأسعار الأساسية بنسبة 0.3٪ في يناير و3.1٪ على أساس سنوي، وفقا لداو جونز.

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