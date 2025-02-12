ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3%

ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3% في يناير 2025، مقارنة بـ 2.9% في ديسمبر 2024، حيث جاء فوق توقعات السوق البالغة 2.9%، مما يشير إلى توقف التقدم في كبح التضخم.

وارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 1% على أساس سنوي، وهي أول زيادة في ستة أشهر، بعد انخفاض بنسبة 0.5% في ديسمبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى البنزين (-0.2% مقابل -3.4%) ووقود الزيت (-5.3% مقابل -13.1%) والغاز الطبيعي (4.9% مقابل 4.9%).

كما انتعشت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة (1% مقابل -3.3%)، وتسارعت تكلفة النقل (8% مقابل 7.3%) وانخفضت بدرجة أقل بالنسبة للسيارات الجديدة (-0.3% مقابل -0.4%).

من ناحية أخرى، استقر التضخم بالنسبة للغذاء (2.5% مقابل 2.5%) وتباطأ بالنسبة للمأوى (4.4% مقابل 4.6%).

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5%، متجاوزًا 0.4% في الشهر السابق وتوقعات بتباطؤه إلى 0.3%. وارتفع مؤشر المساكن بنسبة 0.4%، وهو ما يمثل نحو 30% من الزيادة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي السنوي بشكل غير متوقع إلى 3.3%، مقارنة بتوقعات السابقة عن التباطؤ إلى 3.1%.