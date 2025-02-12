ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48222 شهيدا.. والأمم المتحدة: حجم الدمار غير مسبوق وإعادة الإعمار تتطلب 53 مليار دولار

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة إلى 48,222 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وكشفت المصادر نفسها، أن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 111,674، منذ بدء عدوان الاحتلال، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 3 شهداء، من ضمنهم شهيدان انتشل جثماناهما، وشهيد جديد، و9 إصابات في الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد تقدير أممي بأن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية تتطلب ما يزيد عن 53 مليار دولار، من ضمنها ما يزيد عن 20 مليارا على مدى الأعوام الثلاثة الأولى.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة، أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في القطاع تقدر بحوالي 53 مليارا و142 مليون دولار.

وضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بحوالي 20 مليارا و568 مليون دولار.

وتشمل إعادة الإعمار عدد من الجوانب رئيسية، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية، والتي تتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة.

بالإضافة إلي إعادة بناء المنازل والمباني، والمرافق الصحية، وإعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة، والمرافق التعليمية، وإصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وإنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وإزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات العدوان، وتطهير المناطق من القنابل غير المنفجرة، وإعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية.

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير سابق، أن العدوان علي غزة أدي إلي دمار غير مسبوق في التاريخ الحديث.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إنه لا سلام بالمنطقة إلا بتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن “عباس” قوله أن الشعب الفلسطيني متمسك بالبقاء على أرضه في كل من غزة والضفة والقدس وفلسطين ليست للبيع.

وأكد علي ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وفق خطة محكمة تحظى بإجماع فلسطيني عربي رسمي وشعبي في ظل وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأشار إلي أهمية تنسيق الجهود والمواقف المشتركة لاعتماد رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة.

وأضاف: "نثمن الجهود المبذولة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين والحصول على مزيد من الاعترافات الدولية لدولة فلسطين."