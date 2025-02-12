تعليق غادة إبراهيم على مشاركتها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

عبرت الفنانة غادة إبراهيم عن سعادتها بالعودة للمشاركة في الأعمال الفنية بعد غياب لفترة طويلة، حيث تستعد للمشاركة في السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

ورحب مؤلف العمل محمد رجاء بغادة وكتب تعليقا على البوستر المنفرد لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" الكاريزماتك ولغة الضاد وفلوس الفن أحييه وعيون منى زكي واللذاذة والتلقائية وبير العسل كله اللي بحبها من كل قلبي".

وردت غادة على منشور مؤلف مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وقالت:"بجد مش عارفة اقول لك ايه على ترشيحك ليا وإيمانك الشديد بيا وكلامك الحلو اوى عنى ده، والجدعنة والشياكة والطيبة والتفانى في شغلك واهتمامك بكل التفاصيل، وحبك لكل الزملاء فخورة جدا بالعمل في المسلسل الجامد ده الى مكتوب بخفة دم وبلذاذة جدا ويا رب أكون عند حسن ظنك وارفع راسك والمسلسل يكسر الدنيا ويعدى كل التوقعات كل الشكر والتقدير والاحترام تسلم على كل شئ".



مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" مكون من 15 حلقة، من بطولة عصام عمر،رانيا يوسف،مايان السيد،هاجر السراج،شيرين، محمد محمود،محمد عبدالعظيم، غادة إبراهيم، من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.



يشار إلى أن آخر أعمال غادة إبراهيم فيلم شارع محمد علي الذي طرح عام 2017، وشاركت في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" كضيف شرف، والذي عرض العام الماضي، من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد.