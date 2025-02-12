إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

أصيب فلسطيني، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وشاب بالاعتداء بالضرب في مخيم جنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن طواقمها تعاملت مع إصابتين في مخيم جنين، إحداهما بالرصاص الحي لرجل "50 عاما"، وأخرى لشاب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، وجرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات في جنين.

ويستمر عداون الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على مخيم ومدينة جنين لليوم الـ 23 على التوالي، مخلفا 25 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات.

وفي طولكرم، هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس، وسط تخريب وتدمير البنية التحتية والممتلكات.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها العسكرية وجرافاتها الثقيلة إلى المخيم، وشرعت بهدم منزل في حارة المنشية، وواصلت تخريب الممتلكات في الشارع الواصل بين حارتي الشهداء والمجاهدين، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق للنيران، وذلك بالتزامن مع فرض الاحتلال لحصار مشدد على المخيم وأطرافه، وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومداهمة المنازل وتخريبها، وإجبار سكانها على مغادرتها بالتهديد والترهيب.

وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت، صباح اليوم، على استخدام سماعات مسجد المخيم في حارة العيادة، لمطالبة سكان المخيم بإخلاء منازلهم والخروج منها فورا.