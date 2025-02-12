بسبب خلل فني.. انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية في أكتوبر

كشفت التحريات الأولية تفاصيل حادث انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية، الذي وقع أعلى وصلة دهشور بمنطقة أكتوبر، حيث أكدت المعاينة الأولية أن الحادث نجم عن خلل فني في السيارة أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانقلابها.

انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية



تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث مروري على وصلة دهشور بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبيّن انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية 68 عامًا، دون تعرضه لأي إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على السيارة فقط.



وأظهرت التحقيقات أن انقلاب السيارة جاء نتيجة حدوث كسر في "المقص"، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد الفنان كمال أبو رية، ما أسفر عن فقدانه السيطرة على المركبة وانقلابها على الطريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.