صدام مرتقب بين برشلونة وأتلتيكو.. نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي أقيمت اليوم الأربعاء عن مواجهات مثيرة، لكنها لم تشهد صدامًا مباشرًا بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.

تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد اكتساحه خيتافي بخماسية نظيفة، أما ريال مدريد فبلغ هذا الدور بعدما تخطى ليجانيس بثلاثية مقابل هدفين.

بينما تفوق ريال سوسيداد على أوساسونا بثنائية دون رد، قبل أن يسحق برشلونة نظيره فالنسيا بخماسية نظيفة، ليكتمل المربع الذهبي في كأس ملك إسبانيا.

صدام مرتقب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

وأوقعت القرعة برشلونة، الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 31 لقبًا، في صدام مرتقب أمام أتلتيكو مدريد.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب برشلونة «مونتجويك»، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب أتلتيكو مدريد «الرياض واندا ميتروبوليتانو».

ريال مدريد يصطدم بـ ريال سوسيداد

وفي المباراة الأخرى، يلتقي ريال مدريد، حامل لقب النسخة قبل الماضية، مع ريال سوسيداد، لتقام مباراة الذهاب على ملعب ريال سوسيداد «أنويتا»، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ريال مدريد «سانتياجو برنابيو».

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تقام مباريات الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في الفترة ما بين 25 إلى 27 فبراير الجاري، بينما تقام مباريات الإياب خلال يومي 1 و3 أبريل.

مواجهات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد.