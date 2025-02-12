بكين: الصين تعارض بحزم جميع أشكال التلاعب السياسي بشأن تتبع أصول "كوفيد-19"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون اليوم الأربعاء، إن الصين تعارض بحزم كافة أشكال التلاعب السياسي بشأن تتبع أصول "كوفيد-19".



وأضاف جيا كون في تصريحات صحفية أن تتبع الأصول مسألة علمية ويتعين اتخاذ أي حكم بشأنها بروح علمية ومن قبل العلماء، قائلا إنه "من غير المرجح للغاية" أن تكون الجائحة ناجمة عن تسرب من المختبر، وهو الاستنتاج الموثوق الذي توصل إليه خبراء البعثة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين على أساس علمي بعد جولاتهم الميدانية إلى المختبر في ووهان والتواصل العميق مع الباحثين.



وقال "لقد أقر المجتمع الدولي على نطاق واسع هذا الاستنتاج، بما في ذلك مجتمع العلوم".

وأكد المتحدث أن الصين أوضحت أيضًا أكثر من مرة أن معهد ووهان لم ينخرط أبدًا في إجراء دراسات اكتساب الوظيفة لفيروس كورونا، ولم يصمم أو يصنع أو يسرّب كوفيد-19 قط.



وقال "فيما يتعلق بتتبع أصول الفيروس، تعارض الصين بحزم جميع أشكال التلاعب السياسي. تحتاج الولايات المتحدة إلى إلقاء نظرة فاحصة على نفسها، بدلًا من إلقاء المسؤوليات على عاتق الآخرين".