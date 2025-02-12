خالد عباس: طرح المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية للاستثمار العالمي قريبا

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية ، والعضو المنتدب، إنه تم الانتهاء من تجهيز طرح المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة علي صناديق الاستثمار العالمية قريبا.

وكشف "عباس" عن حجم أرباح الشركة العام الماضي 2024 و التي تجاوزت 30 مليار جنيه بنسبة نمو 15% عن عام 2023، مشيراً إلى أن تقييم اصول الشركة حاليا يتجاوز التريليون جنيه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الادارية ، واخر التطورات بالمشروع ، وكذلك التعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة .

وأعلن خالد عباس ، عن توافر العديد من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية خاصة في قطاع “ الخدمات ” في ظل تواجد 15 الف شخص حاليا ومن المتوقع أن يصل العدد الي 80 ألف شخص بنهاية العام الجاري.

وأشار المهندس خالد عباس، إلى وجود فرص استثمارية في القطاع الصناعي مع إطلاق مرحلة ثانية من المنطقة الصناعية لجذب المستثمرين الصناعيين لإقامة مشروعاتهم وتخصيص جزء منها لإقامة منطقة حرة للتصدير.

وأشار رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية إلى ضخ مزيد من الامتيازات لتشجيع المطورين العقاريين ومشروعات البناء الأخضر، في زيادة النسب البنائية وفي مدد التنفيذ، مشيراً إلى تقدم 12 مشروعا حتي الان للحصول على شهادة البناء الأخضر بالعاصمة .