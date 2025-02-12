حمدي فتحي على رأس تشكيل الوكرة ضد التعاون بدوري أبطال آسيا

أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

يستضيف فريق الوكرة، اليوم الأربعاء، نظيره التعاون على ملعب استاد خليفة الدولي، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد حمدي فتحي على رأس تشكيل الوكرة أمام التعاون، حيث يبدأ أساسيًا في وسط الملعب، في حين أن العراقي أيمن حسين يقود الهجوم بجانب جيلسون دالا.

شارك حمدي فتحي في 3 مباريات مع الوكرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل الوكرة ضد التعاون

حراسة المرمى: سعود الخاطر

خط الدفاع: مصعب البطاط - المهدي علي - ألكسندر شولز - ميلاد تيرمانيني

خط الوسط: أيوب عسال - حمدي فتحي - عيسى العيدوني - فريد بولاية

وفي الهجوم: أيمن حسين - جيلسون دالا.