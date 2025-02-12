الكرملين: بوتين يؤكد للشرع استعداد روسيا المساعدة في تحسين الأوضاع بسوريا

أعلم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد للشرع استعداد روسيا للمساعدة على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وذكر الكرملين، أنّ المحادثة الهاتفية بين بوتين والشرع كانت بناءة، وأن المحادثة بين بوتين والشرع كانت بناءة وعملية وموضوعية واتفقا على مواصلة الاتصالات.



وأفاد، بأن بوتين أكد في اتصاله بالشرع موقفه المبدئي الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، موضحًا أنّ بوتين أعرب عن تمنياته للشرع بالنجاح في حل المهام والتحديات التي تواجه القيادة السورية الجديدة.