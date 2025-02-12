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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مصر تطالب بسياسات إقليمية للذكاء الاصطناعي تُراعي أولويات إفريقيا في قمة باريس

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جانب من المشاركة
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شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لقمة "العمل في مجال الذكاء الاصطناعي" بباريس، والتي ضَمّنت قادة عالميين مثل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ونائب رئيس الولايات المتحدة جيه دي فانس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.  

 خلال ورشة عمل بعنوان "المشاركة الأفريقية في الذكاء الاصطناعي العالمي"، أكد طلعت على ضرورة وضع سياسات إقليمية تتوافق مع الأطر الدولية مع إعطاء أولوية للاحتياجات الأفريقية، قائلًا: "نعمل على إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول وإطار تنظيمي وطني"، مشيرًا إلى تقدم مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي منذ 2019.  

استعرض الوزير الجهود المصرية، بدءًا من إطلاق الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (المرتكزة على الحوكمة والتكنولوجيا والبيانات)، وصولًا إلى دور مصر الرائد في صياغة الإستراتيجيتين العربية والأفريقية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  دعا طلعت المجتمع الدولي إلى:  
- دعم مراكز الأبحاث والبنية التحتية الرقمية في أفريقيا.  
- تشجيع الشركات الناشئة وبناء المواهب المحلية.  
- إنشاء وحدة أفريقية لتنسيق السياسات وضمان التمثيل العالمي.  
كما أشار إلى العمل على إعداد "ميثاق أفريقيا للذكاء الاصطناعي" ليتناسب مع ثقافة القارة واحتياجاتها.  

أعرب طلعت عن تطلُّع مصر للتعاون مع مجلس أوروبا في تفعيل الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، والاستفادة من الخبرات العالمية لوضع معايير تخدم الأولويات الأفريقية.  

تُعد مصر من أبرز الداعمين للتحول الرقمي في أفريقيا، حيث تحتل المركز 65 عالميًا في جاهزية الذكاء الاصطناعي، وتترأس جهودًا عربية وأفريقية لضمان تمثيل عادل للقارة في سياسات الذكاء الاصطناعي العالمية.  

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البنية التحتية الرقمية الأمين العام للأمم المتحدة التنمية المستدامة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات