مصرع طفلة غرقًا داخل "جردل غسيل" أثناء لهوها في أبو النمرس

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها غرقًا داخل "جردل غسيل" أثناء لهوها داخل حمّام منزلها بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة



تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق الطفلة "حنان" عامين داخل حمّام منزل أسرتها، بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن من الفحص أن الطفلة كانت تلهو بمفردها حينما سقطت داخل دلو مخصص للغسيل، ما أدى إلى غرقها نتيجة صغر حجمها وعدم قدرتها على الخروج منه.

وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.