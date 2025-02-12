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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل تدق طبول الحرب في غزة من جديد مُهددة اتفاق وقف إطلاق النار.. فيديو

قطاع غزة
قطاع غزة
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"ذرائع مدبرة وحاضرة، وأيادٍ متعطشة لمزيد من القتل".. هذه إسرائيل التي دقت من جديد طبول الحرب في غزة مهددة بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ نحو 3 أسابيع.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "إسرائيل تدق طبول الحرب في غزة من جديد مُهددة اتفاق وقف إطلاق انار"، فبعد أن تنفس الفلسطينيون في غزة الصعداء قليلا لينفضوا عنهم رماد الحرب والموت والحزن، يواجه القطاع خطر عودة القصف مجددا بعد التحذيرات التي أطلقها بنيامين نتنياهو.

وحذر نتنياهو من أن اتفاق وقف إطلاق النار سينهار حال عدم إعادة المحتجزين ظهر السبت المقبل، وخرج بتصريحات عقب اجتماع بمجلس الوزراء الأمني المصغر ليعرب عن قلقه الشديد إزاء الحالة الصحية للمحتجزين، زاعما عن أن من تم الإفراج عنهم يعانون من وضع صحي صعب، وهو ما ينافي الحقيقة تماما، فمن أطلق سراحهم في الدفعة السابقة ظهروا أمام العالم بحالة صحية جيدة، بل، إن بعضهم وجهوا الشكر للفصائل الفلسطينية على حسن معاملتهم ورعايتهم.

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