محافظ بني سويف يوجه بتقديم التيسيرات لتنفيذ مشروع التطوير المؤسسي بالوحدات المحلية القروية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المختصين بالوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة والجهات التنفيذية المعنية، بتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال التطوير المؤسسي، والذي يستهدف تطوير الهياكل المؤسسية بالوحدات المحلية القروية ضمن أربع محافظات استرشادية على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف مباشر من بلال حبش نائب المحافظ.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الشركة الاستشارية للتطوير المؤسسي، حيث بدأ تنفيذ الزيارات الميدانية لفريق العمل إلى الوحدات القروية المستهدفة بالمحافظة، وهي (بني عدي بناصر - وطنسا وسدس بمركز ببا)، لرصد الوضع القائم وتحديد متطلبات التطوير، كخطوة أولى استرشادية، تمهيدًا لتطبيق الهياكل المؤسسية المطورة بالوحدات المحلية القروية، بما يحقق أهداف المشروع في رفع كفاءة الأداء.

وتتضمن خطة العمل لقاءات ميدانية مع مسؤولي الوحدات المحلية ورؤساء القرى والعاملين بها، لمناقشة الوضع الحالي واستعراض الخطط المستقبلية للتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع فريق العمل الاستشاري لبحث آليات التنفيذ.

وأكد المحافظ أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع المتابعة الدورية لسير العمل، وإزالة أي معوقات قد تعرقل تنفيذ المشروع، بهدف تعظيم الاستفادة المثلى منه وإحداث نقلة نوعية في أداء الوحدات المحلية ورفع قدراتها على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.