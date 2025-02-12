محافظ بني سويف يناقش عددًا من طلبات وشكاوى المواطنين

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.

استعرض المحافظ "خلال لقاء اليوم" مجموعة من المطالب التي تتعلق بقطاعات خدمية حيوية، فضلا عن بعض المطالب الحياتية لعدد من المواطنين ممن يعانون ظروف صحية واجتماعية معينة، حيث كلف المحافظ المختصين من الصحة والتضامن ومستشفى الجامعة ووحدة شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة بسرعة التنسيق وفحص مطلب أحد المواطنين من مركز ناصر، بشأن توفير نوع معين من اللبن مخصص لذوي الإعاقة " Ensure مكمل غذائي لزيادة الوزن "على نفقة الدولة لابنته من ذوي الهمم 17 عامًا –، حيث وجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات الرسمية والأهلية لدراسة مدى إمكانية توفير هذا النوع من اللبن ، أو مدى الجدوى من إمكانية توفير بديل له في حالة صعوبة ذلك

واستجاب المحافظ لمطلب أحد المواطنين من قرية بني عفان –مركز بني سويف- يلتمس تركيب عامود كهربائي بمحيط منزله-، حتى يتمكن من توصيل مرفق الكهرباء، حيث تم توجيه الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بسرعة توفير عامود إنارة، والتنسيق مع شركة الكهرباء بإجراء التوصيلات اللازمة.

وفيما يخص تضرر أحد الأهالي بقرية بني حلة –مركز سمسطا- من قيام أحد الجيران ببناء سور، وغلق الشارع أمام المارة، وجّه المحافظ المختصين من الوحدة المحلية بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة المخالفة ضمن حملات الموجة الخامسة والعشرين الجاري تنفيذها الفترة الحالية

كما وجّه المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة وفق المتاح من إمكانيات لإحدى الأرامل بمدينة بني سويف، وتعاني من ظروف معيشية وصحية"، وتم تقديم مساعدات مالية لها من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، مع دراسة إمكانية توفير "جهاز عروس" لإبنتها من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

وفي نفس السياق ، وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية لإحدى السيدات–مدينة بني سويف- نظرًا لظروفها المعيشية، موجهًا بالتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتوفير مشروع متكامل لها، وتوفير الدعم المناسب لها من التضامن الاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على أهمية متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال اللقاءات الأسبوعية لضمان تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. كما أكد على ضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية والأهالي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع مراكز وقرى المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات المفتوحة تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب المحافظ، حيث يتم استقبال وفرز الشكاوى والطلبات وإحالتها للجهات المختصة، مع مناقشة الحالات التي تستدعي تدخل المحافظ لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.