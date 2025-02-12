شوط أول سلبي بين زد وسيراميكا في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة زد ضد سيراميكا كليوباترا، التي تقام حاليًا بينهما على ملعب استاد المقاولون العرب، والتي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

استحوذ زد على الكرة، لكن سيراميكا كانت له تسديدات أكثر على مرمى المنافس، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

مباراة زد ضد سيراميكا

يحتل فريق زد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الخامس وفي رصيده 19 نقطة.

كان زد بدأ المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - محمد أشرف

خط الوسط: أحمد الصغيري - بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - مصطفى زيكو.